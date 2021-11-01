المشهد اليمني الأول

أدان مكتب وزارة حقوق الإنسان بمحافظة تعز، جريمة استهداف حي جامع الخير بمدينة تعز، بقذيفة أول أمس السبت.

وشدد بيان صادر عن المكتب، على وجوب التحقيق وبشكل جاد ومهني في هذه الجريمة التي سقط على إثرها شهداء بينهم أطفال.

وأشار بيان حقوق الإنسيان إلى أن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي تقع في مناطق تسيطر عليها الفصائل الموالية لتحالف العدوان، تفضح ما آلت إليه من انفلات واقتتال بين تلك الفصائل.

ودعا البيان، المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لتحمل مسؤوليتها الإنسانية في رصد وتوثيق هذه الجرائم المتكررة في سبيل الحد منها وملاحقة مرتكبيها حتى تطالهم أيدي العدال.