المشهد اليمني الأول

وردنا الأن.. قناة المسيرة تعلن خبر صادم من قلب مأرب “تفاصيل ماحدث قبل ساعات على ابواب مدينة مأرب”

وردنا الأن.. قناة المسيرة تعلن خبر صادم من قلب مأرب “تفاصيل ماحدث قبل ساعات على ابواب مدينة مأرب”

كشفت مصادر اعلامية في محافظة مأرب عن تحرير عدد من المناطق الهامة على أطراف الجوبة المتاخمة لمدينة مارب من الجهة الجنوبية والجنوبية الغربية.

وافاد مراسل قناة المسيرة اليوم الاثنين ان القوات المسلحة حررت عددا من المناطق الهامة على أطراف الجوبة المتاخمة لمدينة مارب من الجهة الجنوبية والجنوبية الغربية

وأضاف: تحرير منطقة يعرة والسواد والحجيرة إضافة لعقد اتفاقات مع القبائل لإخلاء عدد من المعسكرات التي كانت تستخدمها قوى العدوان

وأكد مراسل المسيرة في مارب سمير المترب انه نتج عن التقدم الأخير خلال الـ24 ساعة الماضية التقاء مساري القوات المسلحة من جهة صرواح وجنوب غرب مارب

وفي الـ28 من أكتوبر الماضي أعلنت القوات المسلحة تحرير مديريتي الجوبة وجبل مراد في محافظة مأرب وذلك ضمن المرحلة الثانية من عملية ” ربيع النصر” .

وفي الـ25 من أكتوبر أعلنت القوات المسلحة تفاصيل المرحلة الأولى من عملية ” ربيع النصر” في محافظتي شبوة ومأرب والتي انتهت بتحرير مساحة تقدر بأكثر من 3200 كم مربع، حيث نجحت قواتنا بعون الله تعالى في تحرير مديريات عسيلان وبيحان وعين في محافظة شبوة وتحرير مديريتي حريب والعبدية وأجزاء من مديريات جبل مراد والجوبة بمحافظة مأرب.