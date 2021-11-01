المشهد اليمني الأول

شاهد بالصور ما الذي تم ضبطه في أحد المنازل في مديرية العبدية بمحافظة مأرب

شاهد بالصور ما الذي تم ضـبطه في أحد المنازل في مديرية العبدية بمحافظة مأرب

تمكنت شرطة مديرية العبدية بمحافظة مأرب، من ضبط كمية كبيرة من الذخائر والمقذوفات المختلفة كان قد خبأها مرتزقة العدوان في أحد المنازل، قبل دحرهم من المديرية.

وذكرت شرطة المديرية أن هذه الذخائر والمقذوفات ضبطت بفضل الله وتوفيقه وبإسهام أبناء المديرية الذين بادروا منذ اليوم الأول بالتعاون مع إخوانهم ابطال الجيش والأمن، وكشف العديد من الأماكن التي كان مرتزقة العدوان يخبئون فيها الأسلحة، واحباط العديد من محاولات تهريبها.

وعبّرت شرطة المحافظة عن التقدير والشكر للمشايخ والوجهاء والمواطنين في مختلف مديريات محافظة مأرب ، الذين اثبتوا بمواقفهم المشرّفة أنهم أوفياء للوطن، يدافعون عن ارضهم و يعملون على تطهيرها من دنس الاحتلال ومرتزقته، واحباط المخططات الإجرامية التي تستهدف أمن واستقرار وكرامة أبناء المحافظة.