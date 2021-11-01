المشهد اليمني الأول

بمشاركة القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير.. القوات المسلحة تعلن رسمياً عن العملية العسكرية الواسعة في مأرب “وهذا موعد بث تفاصيلها بالصوت والصورة”

أعلن متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع عن العملية العسكرية الواسعة المرحلة الثانية من عملية ربيع النصر التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية خلال الأيام الماضية في محافظة مأرب.

ويعقد ناطق القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، عصر غد الثلاثاء ، ايجازاً صحفيا للقوات المسلحة للكشف عن تفاصيل المرحلة الثانية من عملية ربيع النصر التي تم خلالها تطهير مديريتي الجوبة وجبل مراد، والتطورات الأخيرة في محافظة مأرب. مع الكشف عن تفاصيل عمليات القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والدفاعات الجوية ومشاهد نوعية مما وثقته عدسة الإعلام الحربي خلال العملية.