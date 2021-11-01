المشهد اليمني الأول

قناة عربية شهيرة تقطع بثها المباشر وتفجر مفاجأة وتنشر خبر خاص عن اليمنيين وعن تفاعلاتهم وتنشر صور من العاصمة صنعاء (تفاصيل مثيرة)

قناة عربية شهيرة تقطع بثها المباشر وتفجر مفاجأة وتنشر خبر خاص عن اليمنيين وعن تفاعلاتهم وتنشر صور من العاصمة صنعاء (تفاصيل مثيرة)

علقت قناة الجزيرة، عن تفاعلات الشعب اليمني مع وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، في مواقع التواصل الإجتماعي وفي واقعهم.

وأظهرت قناة الجزيرة، تفاعلات اليمنيين في تويتر، مظهرة بعض التغريدات المؤيدة لجورج قرداحي، بسبب تصريحاته عن حرب اليمن.

كما أظهرت قناة الجزيرة لافتات جورج قرداحي التي تم وضعها في شوارع العاصمة اليمنية صنعاء، الحاملة لهاشتاق (نعم جورج حرب اليمن عبثية).