المشهد اليمني الأول

بالفيديو.. صنعاء تنفي قصف مركز السلفيين وتوضح الهدف وتتهم “هذا الطرف” وتنشر معلومات صادمة عن نوع السلاح والذي يتبع هذه الدولة..(تفاصيل صادمة)

نفى اعلاميين في صنعاء، ضلوعها بقصف مركز السلفيين في مديرية الجوبة جنوبي محافظة مأرب، واتهمت تحالف العدوان باستهداف المركز.

وذكرت مصادر اعلامية في صنعاء، أن قصف دار الحديث التابع لشيخ السلفيين يحيى الحجوري بمنطقة العمود “نفذته طائرة درون بدون طيار قد تكون تابعة لتحالف العدوان أو القوات الأمريكية المتمركزة في قواعد مختلفة”.

ونشرالإعلامي حسين البخيتي على حسابه بموقع “الفيسبوك” صورة لبقايا صاروخ قال إن “طائرة درون تابعة للتحالف أطلقته على مركز السلفيين الاحد”. وأضاف: “أن الصاروخ أمريكي من طراز “Hellfire” ويستخدم بشكل واسع في هجمات الدرونز الأمريكية.”

وتتهم صنعاء التحالف بقيادة السعودية بأن “استهداف مركز العمود يأتي في إطار محاولة التحالف استفزاز الاطراف المحايدة وتأليبهم ضد أنصار عقب دخولهم مديرية الجوبة ومنها منطقة العمود”، مشيرة إلى أن طيران تحالف العدوان “سبق أن قصف تجمعات للمدنيين عقب أي سيطرة حديثة للجيش واللجان الشعبية كان أبرزها في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف في نوفمبر 2020”.

يذكر أن منظمات حقوقية دولية بينها منظمة العفو ومنظمات الأمم المتحدة أدانت طيران تحالف العدوان بقصف تجمعات للمدنيين والتسبب بمقتل وإصابة آلاف النساء والأطفال في مختلف محافظات الجمهورية.