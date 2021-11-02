المشهد اليمني الأول

بثت قناة المسيرة في هذه اللحظات خبر عاجل متعلق بأحداث مدينة مأرب والمواجهات بين الجيش واللجان الشعبية ومرتزقة والعدوان.

ونشرت قناة الجزيرة، عاجل عن بيان أحزاب يمنية تابعة للمرتزقة في مأرب: ندين خذلان الحكومة لمأرب ونحملها المسؤولية ونستغرب أداء التحالف.



وذلك في إشارة الى انهيارات كبيرة بصفوف المرتزقة، وخذلان واضح من تحالف العدوان.

وكان كشف مصدر عسكري من مأرب، اليوم الإثنين، عن تحرير عدد من المناطق الهامة جنوب مدينة مأرب وإجراء عدة اتفاقيات مع القبائل.

وأضاف المصدر أن القوات المسلحة حررت عدداً من المناطق الهامة على أطراف الجوبة المتاخمة لمدينة مأرب من الجهة الجنوبية والجنوبية الغربية.

وأشار المصدر إلى تحرير منطقة اليعرة والسواد والحجيرة مؤكدا أنه تم عقد اتفاقات مع القبائل لإخلاء عدد من المعسكرات التي كانت تستخدمها قوى العدوان.

وأكد أن القوات المسلحة حققت نجاحات كبيرة من خلال التقاء مسار جبهة صرواح من جهة غرب مارب مع مسار تقدم وحدات الجيش واللجان من الجهة الجنوبية للمدينة.