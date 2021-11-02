المشهد اليمني الأول

وصل لرقم جنوني.. انهيار كارثي للريال اليمني أمام العملات الأجنبية في المناطق المحتلة (أخر ماوصل اليه)

يستمر انهيار الريال اليمني في المناطق المحتلة والواقعة تحت سيطرة تحالف العدوان، في الجنوب اليمني.

حيث يقترب الدولار الأمريكي من 1500ريال يمني، فقد وصل الدولار في الساعات الأخيرة الى1430 ريال يمني.

يأتي ذلك في ظل تجاهل حكومة المرتزقة، دون الإيتاء بأية حلول للحد من استمرار الإنهيار.

على ذات السياق، يظل سعر الريال اليمني في مناطق حكومة الإنقاذ مستقر ولم يتجاوز سعر الدولار الأمريكي الـ600ريال يمني.

أسعار الصرف في مناطق حكومة الإنقاذ

الريال السعودي 158.40

الدولار الأمريكي 600.00

أسعار الصرف في مناطق حكومة المرتزقة

الريال السعودي 366ريال يمني

الدولار الأمريكي 1430ريال يمني