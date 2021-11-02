المشهد اليمني الأول

تمكنت شرطة مديرية العبدية بمحافظة مأرب، من ضبط كمية كبيرة من الذخائر والمقذوفات المختلفة كان قد خبأها مرتزقة العدوان في أحد المنازل، قبل دحرهم من المديرية.

وأوضحت شرطة المديرية أن هذه الذخائر والمقذوفات ضبطت بفضل الله وتوفيقه بإسهام وتعاون أبناء المديرية الذين بادروا منذ اليوم الأول بالتعاون مع إخوانهم ابطال الجيش والأمن، وكشف العديد من الأماكن التي كان مرتزقة العدوان يخبئون فيها الأسلحة، وبالتالي احباط محاولات تهريبها.

وعبّرت شرطة المحافظة عن تقديرها للتعاون من قبل مشايخ ووجهاء ومواطني مختلف مديريات محافظة مأرب والمشاركة في تعزيز الامن والاستقرار.

وأشاد بالمواقف المشرّفة التي اثبتت وفاء منقطع النظير من ابناء المديريات المحررة للوطن من خلال احباط المخططات الإجرامية التي تستهدف أمن واستقرار وكرامة أبناء المحافظة.