المشهد اليمني الأول
علق نائب وزير الخارجية، الإستاذ حسين العزي، فجر اليوم الثلاثاء، عن استهداف مركز السلفيين.
وقال العزي في تغريدة له على تويتر: موقف إخوتنا في دار الحديث -من العدوان الخارجي ومن الحرب أيضا بيننا وبين الاخوان المفلسين- موقف حكيم ومشرف ويحظى باحترامنا وتقديرنا الكبيرين.
وأضاف العزي: وما أصابهم في الدار ملأ قلوبنا بالحزن والألم أسأل الله جل في علاه أن يرحم موتاهم ويشفي جرحاهم ويعصم قلوب الجميع بالصبر وإنا لله وإنا اليه راجعون.
موقف إخوتنا في دار الحديث -من العدوان الخارجي ومن الحرب أيضا بيننا وبين الاخوان المفلسين-موقف حكيم ومشرف ويحظى باحترامنا وتقديرنا الكبيرين
وماأصابهم في الدار ملأ قلوبنا بالحزن والألم أسأل الله جل في علاه أن يرحم موتاهم ويشفي جرحاهم ويعصم قلوب الجميع بالصبر وإنالله وإنااليه راجعون
— حسين العزي (@hussinalezzi5) November 1, 2021