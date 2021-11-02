المشهد اليمني الأول

علق نائب وزير الخارجية، الإستاذ حسين العزي، فجر اليوم الثلاثاء، عن استهداف مركز السلفيين.

وقال العزي في تغريدة له على تويتر: موقف إخوتنا في دار الحديث -من العدوان الخارجي ومن الحرب أيضا بيننا وبين الاخوان المفلسين- موقف حكيم ومشرف ويحظى باحترامنا وتقديرنا الكبيرين.

وأضاف العزي: وما أصابهم في الدار ملأ قلوبنا بالحزن والألم أسأل الله جل في علاه أن يرحم موتاهم ويشفي جرحاهم ويعصم قلوب الجميع بالصبر وإنا لله وإنا اليه راجعون.