المشهد اليمني الأول

علق نائب وزير الخارجية، الإستاذ حسين العزي، فجر اليوم الثلاثاء، عن استهداف مركز السلفيين.

وقال العزي في تغريدة له على تويتر: موقف إخوتنا في دار الحديث -من العدوان الخارجي ومن الحرب أيضا بيننا وبين الاخوان المفلسين- موقف حكيم ومشرف ويحظى باحترامنا وتقديرنا الكبيرين.

وأضاف العزي: وما أصابهم في الدار ملأ قلوبنا بالحزن والألم أسأل الله جل في علاه أن يرحم موتاهم ويشفي جرحاهم ويعصم قلوب الجميع بالصبر وإنا لله وإنا اليه راجعون.

 

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