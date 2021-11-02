العميد سريع: تحرير 1100 كلم في مارب وقواتنا قرب نقطة الفلج (خريطة + نص البيان)

كشف متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع الثلاثاء عن تفاصيل المرحلة الثانية من عملية ربيع النصر العسكرية التي تنفذها وحدات الجيش واللجان الشعبية في محافظة مارب.

واكد العميد سريع تحرير مديريتي الجوبة وجبل مراد بمحافظة مأرب بمساحة إجمالية تقدر ب ١١٠٠ كم٢ مشيرا الى ان بالمرحلة الثانية تكون القوات المسلحة استكملت جميع مديريات محافظة مارب عدا الوادي ومدينة مارب.

‏‎واشار الى ان القوات المسلحة حررت منطقة العمود وأصبحت بالقرب من نقطة “الفلج” مدخل مدينة مارب.

واضاف: ان عملية ربيع النصر بمرحلتها الثانية ادت الى وقوع المئات من مرتزقة العدوان ما بين قتيل ومصاب مشيرا الى سقوط أكثر من 200 قتيل واكثر من 550 مصاب واغتنام كميات من الأسلحة المتوسطة والخفيفة خلال العملية.

نص الايجاز الصحفي:

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

نضعكم اليوم أمام مستجدات الموقف العسكري وتحديداً في محافظة مارب من خلال اعلان تفاصيل نتائج المرحلة الثانية من عملية ربيع النصر·

بعون الله تعالى تواصل القوات المسلحة وبدعم واسناد من القبائل الأصيلة عملياتها العسكرية لتحرير البلاد حتى تحقيق الحرية والاستقلال.

خلال الأسابيع الماضية نفذت قواتنا المسلحة بفضل الله عمليات عسكرية ناجحة في محافظات البيضاء وشبوة ومارب.

نجحت قواتنا في تحرير كامل محافظة البيضاء بعون الله تعالى وبدعم واسناد من أبناء المحافظة الشرفاء

كذلك نجحت بعون الله في تحرير مديريات من محافظة شبوة وكان ذلك ايضاً بدعم واسناد من قبائل المحافظة الأحرار ·

العمليات العسكرية في محافظة مارب بفضل الله تعالى تكللت بالنجاح وبدعم واسناد مستمر من قبائل المحافظة الأحرار اليوم .. تؤكد القوات المسلحة استمرارها في تأدية واجباتها الدينية والوطنية تجاه الشعب والوطن حتى تحقيق الحرية والاستقلال. ·

خلال الأيام الماضية نفذت قواتنا المسلحة المرحلة الثانية من عملية ربيع النصر · استكملت قواتنا المسلحة عملية التقدم لتحرير المزيد من المناطق التابعة لمحافظة مارب ·

من خلال مسارات عدة استمرت قواتنا في التقدم باتجاه مديريتي الجوبة وجبل مراد·

وخلال تنفيذ العملية كبدت قواتنا المرتزقة عملاء العدوان الأجنبي خسائر كبيرة لاسيما أولئك الذين أصروا على القتال أما من تركوا القتال فقد سمحت لهم قواتنا بالمغادرة.

تدخل الطيران الحربي التابع للعدوان ورغم كثافة الغارات الجوية لم يوقف تقدم مجاهدينا يحفظهم الله ويرعاهم.

بلغ عدد غارات طيران العدوان 159 غارة. معظم هذه الغارات استهدف مديرية الجوبة إضافة الى مديريتي رحبة وحريب.

نجحت دفاعاتنا الجوية وبعون الله تعالى في تنفيذ 86 عملية تصدي.

نؤكد أن استمرار العدوان الأجنبي على بلدنا من خلال الغارات الجوية لن يثنينا عن استكمال تحرير بلدنا ودحر العدوان والاحتلال.

خلال المرحلة الثانية من عملية ربيع النصر نفذت القوة الصاروخية 47 عملية استهداف للعدو منها 31 عملية استهدفت مواقع العدو في المناطق المحتلة في الداخل اليمني، و16 عملية استهدفت عمق العدو السعودي ·

ونفذ سلاح الجو المسير 141 عملية استهداف للعدو منها 128 عملية استهدفت العدو في المناطق المحتلة، و13 عملية استهدفت العدو في العمق السعودي·

استهدفت عمليات القوة الصاروخية وكذلك سلاح الجو المسير تجمعات ومعسكرات العدو في المناطق المحتلة وكذلك منشآت وقواعد عسكرية تابعة للعدو السعودي. منها عمليات لم يتم الإعلان عنها.

خلال المدة المحددة ووفق الخطة العملياتية كانت قواتنا قد حققت تقدماً كبيراً في مديرية الجوبة وصولاً الى مركزها· اتخذت قواتنا كافة التدابير اللازمة للحفاظ على أرواح المواطنين في مركز المديرية وفي غيرها من القرى والمناطق.

شعبنا العزيز ..

أبناء اليمن الصامد المجاهد :

إن القوات المسلحة وتنفيذاً لتوجيهات القيادة مستمرة في منح المسارات الأخرى منها الاجتماعية فرصة للعمل على تحقيق الأهداف في تحرير المناطق التي ينسحب منها عملاء العدوان الأجنبي من المرتزقة والخونة. ·

المسار الاجتماعي كان له دور كبير في تحرير المزيد من المناطق في محافظة مارب. ·

اليوم القوات المسلحة تسجل بكل فخر الدور البارز لمشايخ مارب واحرارها الابطال على دورهم الكبير في تحرير مناطقهم وتأمينها وتسجل كذلك بكل اعتزاز دور السلطة المحلية ودور كل المواطنين الاحرار من أبناء المحافظة.

كان للأحرار من أبناء مديرية جبل مراد موقف مشرف بانحيازهم إلى بلدهم وشعبهم ضد الغزاة والمحتلين من عملاء واشنطن وتل أبيب.

واليكم نتائج المرحلة الثانية من عملية ربيع النصر :

تحرير مديريتي الجوبة وجبل مراد بمحافظة مأرب بمساحة إجمالية تقدر ب ١١٠٠ كم٢ كما هو واضح في الخريطة..·

مشاهد من تحرير معسكر الخشينة الاستراتيجي – عملية ربيع النصر المرحلة الثانية – مأربhttps://t.co/bulyE5FUQq pic.twitter.com/ZgKJEfOtfI — الإعلام الحربي اليمني (@MilitaryMediaY0) November 2, 2021

بتحرير هذه المناطق تكون القوات المسلحة وبعون الله تعالى قد حررت جميع مديريات محافظة مارب عدا الوادي ومدينة مارب.

اذاً .. قواتنا المسلحة وخلال الفترة الماضية نجحت بعون الله في تحرير معظم مناطق محافظة مارب وانها مستمرة في أداء واجبها الجهادي تجاه الشعب والبلد.

ولن تتردد في المضي قدماً نحو تحرير ما تبقى من المحافظة.

فور تحرير وتطهير الجوبة وجبل مراد كانت السلطة المحلية والأجهزة الأمنية قد باشرت مهامها في تطبيع الحياة وتحقيق الأمن والاستقرار للمواطنين. ·

ايضاً بقية الجهات المختصة وتنفيذاً للتوجيهات الصادرة سارعت الى تأدية مهامها في المناطق المحررة.

أدت عملية ربيع النصر بمرحلتها الثانية الى وقوع المئات من مرتزقة العدوان ما بين قتيل ومصاب.

أكثر من 200 قتيل واكثر من 550 مصاب·

اغتنمت قواتنا ايضاً كميات من الأسلحة المتوسطة والخفيفة. شعبنا المجاهد:

إن القوات المسلحة وهي تعلن هذه الانتصارات لشعبنا الكريم تؤكد حرصها المستمر على دماء اليمنيين بما فيهم المرتزقة الخونة العملاء .. ·

وبالتالي فهي تجدد تحذيرها لمن تبقى منهم في مديرية مارب الى سرعة الاستجابة لما ورد في بياناتها السابقة بالتوقف الفوري عن القتال.

إن استمرار المرتزقة والخونة والعملاء في مواقفهم سيدفع القوات المسلحة الى اتخاذ إجراءاتها المناسبة في اطار الدفاع عن الشعب والبلد.

إن القوات المسلحة وهي على مشارف مدينة مارب من عدة جهات، تجدد تأكيدها للمواطنين في مدينة مارب بأنها مستمرة في تأدية واجباتها تجاههم وتجاه كل أبناء اليمن بلدنا جميعاً الذي نحرره اليوم ووطننا جميعاً الذي نحقق له اليوم الاستقلال لنحيا جميعاً على أرضه احراراً أعزاء. ·

فكل أحرار اليمن مع استقلال اليمن ومع حرية اليمن. ·

أما المرتزقة والعملاء والخونة فقد ألفوا الذل والخضوع والعيش تحت أقدام الغزاة وبالتالي فلن يكون مصيرهم افضل من مصير كل المرتزقة في كل البلدان وفي كل مراحل التاريخ. ·

من يصنع مستقبل اليمن هم من يصنعون اليوم ملاحم الحرية والكرامة .. من يسطرون بتضحياتهم هذه الانتصارات .. ·

فالمجد للشهداء والتحية كل التحية لكل أسره قدمت شهيداً في سبيل لله دفاعاً عن الشعب والبلد .. لكل قبيلة قدمت شهداء في هذه المعركة المصيرية وفي هذا الجهاد المقدس .. ·

إن كل انتصار جديد تحققه القوات المسلحة بفضل الله تعالى هو انتصار لدماء الشهداء الزكية ..شهداء يمن الإيمان.

الشفاء للجرحى السائرون في موكب الفدائية المجيدة من دفعهم إيمانهم بالله عز وجل الى حيث يجب أن يكون كل مؤمن .. كل حر .. الى الجبهات.

التحية لكل مجاهد في كل جبهة على طول مسرح العمليات القتالية · في كل جبل من جبال اليمن الشامخ · في كل واد من أودية اليمن العزيز · في كل صحراء .. في برنا في بحرنا .. التحية لهم , من كانوا مع الله فكان الله معهم .. من أثبتوا للعالم أن العسكرية اليمنية حافلة بالعطاء والتضحية , بالجد والاجتهاد – بالعزم – بالإخلاص – بالإيمان – بالشجاعة والبطولة والاقدام. ·

التحية لكل صامد في كل ميدان .. الصابرون الصامدون الواثقون بالله المتوكلون عليه .. أولئك هم أبناء شعبنا الكريم في موقفهم التاريخي الداعم للقوات المسلحة. ·

وللنظام السعودي – أدوات الأمريكي في المنطقة نقول : إن حربكم (لا نقول العبثية) بل الاجرامية العدوانية سترتد عليكم ذُلاً وعاراً وهزيمة .. · فهذا الشعب الذي ينتصر اليوم لكرامته وسيادته لن يفرط في دماء شهدائه.. لن يفرط في تضحيات أبنائه.

نبقى الآن مع مشاهد العملية وما وثقه المجاهدون الابطال من الإعلام الحربي :

شعبنا العزيز .. احرار الأمة :

شنوا عدوانهم لإخضاعنا .. لم يخضع اليمن ولن يخضع · حاصَرونا لإركاعنا .. لم يركع اليمن ولن يركع. · رغم الحصار الجوي والبري والبحري – رغم الدمار والقصف والاستهداف – رغم العدوان الشامل العسكري والسياسي والاقتصادي والإعلامي.

· راهنوا على سقوطنا .. ها هو اليمن ينهض – يقف على قدميه شامخاً عزيزاً أبياً مؤمناً بالله ومتوكلاً عليه. ·

راهنوا على استسلامنا .. لم ولن نستسلم .. · مارسوا الإرهاب النفسي والحرب الإعلامية – في البداية قالوا من يكون اليمن بمقدراته وقدراته وامكانياته أمام تحالف عدواني رأسه في واشنطن وأذنابه في الرياض وأبوظبي. ·

ها هو اليمن يكون وسيكون .. بعون الله .. بفضل الله .. سنحرر ما تبقى من بلادنا .. سنحيا أعزاء على تراب هذا البلد الأبي الشامخ .. · سنحقق .. سنفرض سيادتنا على أرضنا براً وبحراً وسنحافظ عليها مهما كلفنا ذلك من ثمن .. لن نقبل بالوصاية … لن نقبل بالهيمنة … · ونحن بالله أقوى .. وإلى من يتعرضون اليوم لعدوان بني سعود وتدخلاتهم السافرة نقول لهم : ·

اليمن الذي ظل تحت الوصاية لعقود .. ها هو اليوم وبكل قوة يرفض الوصاية .. يرفض التبعية .. · اليمن الذي ظل يتحكم به السفراء وظل قراره في السفارات ها هو اليوم يتجه بكل شموخ نحو استكمال معركته لتحقيق كامل الحرية وكامل الاستقلال.

هي معركتنا المصيرية .. هو جهادنا المقدس .. هو واجبنا الديني والأخلاقي والإنساني والوطني والمبدأي تجاه أنفسنا .. تجاه شعبنا .. تجاه أمتنا .. تجاه تاريخنا بماضيه وحاضره ومستقبله. · معركة الاستقلال والحرية معركة الشعوب الحرة حتى تنال استقلالها .. معركة حتمية لانتزاع الحرية .. معركة مصيرية لفرض السيادة .. · معركة لا تؤجل ولا تُبدل .. · لا ترتبط بمصلحة إلا مصلحة البلد ومصلحة الشعب. · لا تخضع لحسابات الساسة وأجندات السياسة.. · لا تتوقف عند موازين القوة ولا تعترف بتوازنات القوى. · بل تخضع لمبدأ واحد – الكرامة – السيادة – الحرية والاستقلال. شعبنا العزيز .

شعبنا المجاهد ·

إن القوات المسلحة ومعها كل أحرار الشعب ماضية بعون الله نحو تحرير كافة أراضي الجمهورية حتى تحقيق الحرية والاستقلال. · وهو عهدنا للشعب عهدنا لليمن … هو عهدنا للسيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي الذي نؤكد اليوم ما جاء في خطابه الأخير : سنحرر كل بلدنا ونستعيد كل المناطق التي أحتلها تحالف العدوان .. سنضمن لبلدنا أن يكون حراً مستقلاً لا يخضع لأي احتلال ولا يخضع لأي وصاية. سنواصل مشوارنا في التصدي للعدوان على بلدنا وفي نصرة أمتنا في قضاياها الكبرى · وسيكون شعبنا حراً كريماً عزيزاً.