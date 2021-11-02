المشهد اليمني الأول

مدينة مأرب تحتضر.. هجوم واسع للجيش واللجان الشعبية يقترب من المدينة وأبناء مدينة مأرب يستسلمون ببيان الخذلان ومفاوضات لتسليم المدينة بعد الفشل العسكري والتحالف يخذل الشرعية (وهذا ما سيحدث خلال الساعات القادمة) كشف متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع الثلاثاء عن تفاصيل المرحلة الثانية من عملية ربيع النصر العسكرية التي تنفذها وحدات الجيش واللجان الشعبية في محافظة مارب.

وأكد العميد سريع تحرير مديريتي الجوبة وجبل مراد بمحافظة مأرب بمساحة إجمالية تقدر ب ١١٠٠ كم٢ مشيرا الى ان بالمرحلة الثانية تكون القوات المسلحة استكملت جميع مديريات محافظة مارب عدا الوادي ومدينة مارب. ‏‎واشار الى ان القوات المسلحة حررت منطقة العمود وأصبحت بالقرب من نقطة “الفلج” مدخل مدينة مارب. واضاف: ان عملية ربيع النصر بمرحلتها الثانية ادت الى وقوع المئات من مرتزقة العدوان ما بين قتيل ومصاب مشيرا الى سقوط أكثر من 200 قتيل واكثر من 550 مصاب واغتنام كميات من الأسلحة المتوسطة والخفيفة خلال العملية.

بيان إدانة

وادانت أحزاب يمنية تابعة للمرتزقة في مأرب في بيان خذلان الحكومة لمأرب ونحملها المسؤولية ونستغرب أداء التحالف. وذلك في إشارة الى انهيارات كبيرة بصفوف المرتزقة، وخذلان واضح من تحالف العدوان.

هزيمة وفشل كبير

يعاني اليوم النظام السعودي من هزيمة وفشل كبير بسبب اصرار القيادة الثورية والسياسية على مواصلة التحرير لكل التراب اليمني وطرد الغزاة والمحتلين ورفض المبادرات السعودية الخاوية من مضمون التعامل الحقيقي مع القضايا الوطنية وفي مقدمتها الحرية والاستقلال وهو ما جعل دول الاستكبار العالمي وادواتهم تكثف من عقد لقاءاتها ومشاوراتها للتعامل مع الوضع الذي خرج عن سيطرتهم ولا يمكنهم التحكم به وعجزهم عن استخدام اساليب الضغط المختلفة.

حيث عقدت مباحثات امريكية واسرائيلية مع النظام السعودي تحت ما اسموه بالتنسيق والتعاون الامني فيما بينهما رغم علمهما المسبق انهم بكل تلك التصريحات والتنسيقات والتعاون لم يستطيعوا ايقاف تقدم قوات الجيش واللجان الشعبية من تحرير كامل الارض اليمنية المحتلة من دنسهم بما فيها مدينة مأرب التي باتت على شفا التحرير خلال الايام القادمة فيما ستواصل تحرير محافظات محتلة اخرى.

مشاورات لتسليم مدينة مأرب وتجنيبها المعارك

استخدام النظام السعودي لأساليب الترهيب للأنظمة عبر الضغوط السياسية والاقتصادية لتكون ظلاً لنظامها المجرم ومعبراً عن زيف اعلامها وسياستها القذرة غير مجد خاصة في ظل رفض احرار الامة لسياسة التجويع والذل مما جعلهم يرفعون اليوم اصواتهم في وجه الطغيان والاجرام السعودي والاستكبار العالمي.

فوزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي كواحد من احرار الامة الذين عبروا عن مواقفهم الحرة اتجاه انظمة الاستبداد والظلم والاجرام السعودي والاماراتي بحق الشعوب الحرة ومنها الشعب اليمني الذي يقترب اليوم من تحقيق الانتصار الذي ابهر العالم بعملياته العسكرية ما دفع عدد من الانظمة والقيادات تتحدث بكل فخر عن ايمانه وعزيمته وانتصاراته المتتالية.