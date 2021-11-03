المشهد اليمني الأول

افتتح نائب رئيس الوزراء لشوؤن الرؤية الوطنية محمود الجنيد ووزير الاتصالات مسفر النمير ووزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة معرض صنعاء الثاني لتقنية المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات برعاية وزارة الاتصالات بمشاركة 40 شركة ومؤسسة وجامعة.

وأوضح مدير عام مؤسسة الهدف لتنظيم المعارض والفعاليات الدولية حسن القران ان المعرض الذي تنظمه مؤسسة الهدف بالتعاون مع وزارة الاتصالات سيستمر خلال الفترة من 3-7 نوفمبر الجاري وسيسلط الضوء على الشركات الوطنية الرائدة في مجال المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات.

وأشار الى ان الهدف من المعرض هو إبراز ودعم الابتكارات والاختراعات اليمنية والتعريف بالمستوى الراقي الذي وصلت اليه اختراعاتهم وتسجيلها محليا ودوليا، وتبادل الخبرات والتعرف على اخر التطورات في مختلف المجالات التكنولوجية في اليمن.

وسيتخلخل المـعرض إقامة 40 ندوة ومحاضرة لخبراء دوليين عبر الشبكة العنكبوتية من شركات قوقل (وأي بي ام ) وآبل وفولفو ومتحدثين داخليين.

ويضم المـعرض 20 ابتكار لطلاب الجامعات وجناح خاص للمبدعين من طلاب المدارس يضم 40 مشروع كما سيتم فتح التسوق في المـعرض خلال الفترة من 11- 17 نوفمبر الجاري.