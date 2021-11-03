المشهد اليمني الأول

ورد الآن.. صنعاء تزف بشرى سارة لجميع المواطنين دون استثناء ابتداء من اليوم برعاية وزارة الإتصالات وبمشاركة 40 شركة ومؤسسة وجامعة( وهذا ما سيحدث خلال الأيام القادمة)

ورد الآن.. صنعاء تزف بشرى سارة لجميع المواطنين دون استثناء ابتداء من اليوم برعاية وزارة الإتصالات وبمشاركة 40 شركة ومؤسسة وجامعة( وهذا ما سيحدث خلال الأيام القادمة)

برعاية وزارة الاتصالات افتتح نائب رئيس الوزراء لشوؤن الرؤية الوطنية محمود الجنيد ووزير الاتصالات مسفر النمير ووزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة معرض صنعاء الثاني لتقنية المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات بمشاركة 40 شركة ومؤسسة وجامعة.

وأوضح مدير عام مؤسسة الهدف لتنظيم المعارض والفعاليات الدولية حسن القران ان المعرض الذي تنظمه مؤسسة الهدف بالتعاون مع وزارة الاتصالات سيستمر خلال الفترة من 3-7 نوفمبر الجاري وسيسلط الضوء على الشركات الوطنية الرائدة في مجال المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات.

وأشار الى ان الهدف من المعرض هو إبراز ودعم الابتكارات والاختراعات اليمنية والتعريف بالمستوى الراقي الذي وصلت اليه اختراعاتهم وتسجيلها محليا ودوليا، وتبادل الخبرات والتعرف على اخر التطورات في مختلف المجالات التكنولوجية في اليمن.

وسيتخلخل المعرض إقامة 40 ندوة ومحاضرة لخبراء دوليين عبر الشبكة العنكبوتية من شركات قوقل (وأي بي ام ) وآبل و فولفو ومتحدثين داخليين.

ويضم المعرض 20 ابتكار لطلاب الجامعات وجناح خاص للمبدعين من طلاب المدارس يضم 40 مشروع كما سيتم فتح التسوق في المعرض خلال الفترة من 11- 17 نوفمبر الجاري