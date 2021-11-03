المشهد اليمني الأول

أوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن تأثير الكتلة الهوائية الباردة مستمر على المرتفعات الجبلية الغربية وأجزاء من الهضاب الداخلية والصحاري.

وأشار المركز في نشرة تنبيهية إلى أن الطقس المتوقع سيكون بارد وجاف على محافظات (صعدة، عمران، صنعاء، ذمار و البيضاء) والمناطق المرتفعة من محافظات (إب، لحج والضالع) وبارد نسبياً على أجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية خلال الليل والصباح الباكر.

ونبه المركز المواطنين في المحافظات المذكورة أعلاه أو الذاهبين إليها من التدني في درجات الحرارة الصغرى وخاصة كبار السن والمرضى والأطفال وطلبة المدارس والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر، والمزارعين من آثار الأجواء الباردة على محاصيلهم الزراعية.

واضاف المركز انه تم تسجيل 5 درجات في ذمار كأدنى درجة للحرارة ليوم أمس.