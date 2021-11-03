المشهد اليمني الأول

افاد مصدر مطلع بان ابطال القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الاسلامية تمكنت من احباط محاولة قرصنة لسرقة النفط الايراني والتي تمت بدعم من الاسطول الامريكي، في بحر عمان.

وفي تفاصيل الخبر فقد تم احباط عملية قرصنة لناقلة نفط إيرانية تحمل مشتقات نفطية في مياه بحر عمان ونقل شحنتها الى سفينة أخرى وتوجيهها إلى جهة مجهولة.

لكن طيران الجيش التابع لحرس الثورة الاسلامية قام مباشرة بعملية معاكسة ونفذ عملية انزال على ناقلة النفط آنفة الذكر والسيطرة عليها وتوجيهها الى المياه الإقليمية الايرانية.

بعد ذلك بادرت القوات الأمريكية الى ملاحقة ناقلة النفط باستخدام عدة مروحيات وقطع حربية، لكن هذه المحاولة ايضا باءت بالفشل بفضل استبسال عناصر حرس الثورة.

ولم تتوقف المحاولات الأمريكية عند هذا الحد، حيث اقحمت عدة قطع اخرى لحسم الامر لصالحها وبذلت مساعي حثيثة لقطع الطريق امام ناقلة النفط الا ان جميع المحاولات باءت بالفشل.

من جهتها، ذكرت وكالة مهر الإيرانية للأنباء أن الأمر يتعلق بمواجهة بين زوارق سريعة تابعة للحرس الثوري وسفينة أمريكية غادرت الموقع.

وأضافت أن لقطات مصورة ستذاع قريبا. ولم يذكر التلفزيون الرسمي أو وكالة مهر متى وقع ذلك، لكن الوكالة قالت “في الفترة الأخيرة”.

وكانت البحرية الإيرانية أعلنت أمس الثلاثاء إحباط محاولة قرصنة طالت ناقلة نفط إيرانية بخليج عدن قرب باب المندب، في عملية هي الثانية من نوعها خلال أسبوعين.

وأعلنت طهران قبلها تصدي قواتها لمحاولة قرصنة استهدفت ناقلتين في خليج عدن يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.