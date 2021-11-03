المشهد اليمني الأول

اتهامات نارية خطيرة توجه لسلطان العرادة ارتكبها في مديريتي الوادي والمدينة

اتهامات نارية خطيرة توجه لسلطان العرادة ارتكبها في مديريتي الوادي والمدينة

اتهامات نارية خطيرة توجه لسلطان العرادة ارتكبها في مديريتي الوادي والمدينة

وجهت منظمات إغاثة محلية نشطت خلال فترة الحرب السعودية على اليمن بمدينة مأرب، اليوم الأربعاء، اتهامات مباشرة لمحافظة محافظة مأرب لدى حكومة المرتزقة، المرتزق سلطان العرادة بنهب مخصصات مالية كبيرة قدمت كمنح لتحسين ظروف النازحي من الحرب.

وأوضحت المنظمات المحلية ومن ضمنها منظمة ” إنسان ” و ”إغاثة ” الناشطتين في مأرب أن مكتب المرتزق العرادة قام بنهب مخصصات مالية للنازحين في أطراف مديرية الوادي و مدينة مأرب وصلت لأكثر من 160 ألف دولار أمريكي قدمتها منظمة الهجرة العالمية واليونسيف.

وأشارت المنظمات إلى أن المبالغ كانت مخصصة لشراء محطات توليد كهربائي وألواح شمسية وخيم ومكيفات لـ 12 مخيماً في الوادي والمدينة.

وطالبت المنظمات الجهات الدولية الناشطة في مجالات الإغاثة الإنسانية، منها منظمة الهجرة الدولية واليونسيف بضرورة التحقيق في واقعة النهب هذه علماً أن المخيمات التي أقيمت في حينه لم تتسلم شيئاً من المواد التي خصص المبلغ لشرائها.