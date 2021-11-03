المشهد اليمني الأول

تفاصيل ما حدث في العاصمة صنعاء صباح اليوم بتوجيهات وزير الداخلية(التفاصيل بالصور)

تفاصيل ما حدث في العاصمة صنعاء صباح اليوم بتوجيهات وزير الداخلية(التفاصيل بالصور)

تفاصيل ما حدث في العاصمة صنعاء صباح اليوم بتوجيهات وزير الداخلية(التفاصيل بالصور)

انطلقت في العاصمة صنعاء حملة التوعية المرورية التي تنفذها وحدة الضبط المروري التابعة للإدارة العامة للمرور.

صرح بذلك ل26 سبتمبرنت المقدم نجيب الأسدي قائد وحدة الضبط المروري الذي اكد ان انشاء وحدة الضبط المروري وتدشين عملها في عدد من شوارع امانة العاصمة يأتي بناءً على توجيهات وزير الداخلية ومدير عام الادارة العامة للمرور بهدف التوعية المرورية وتحسين اداء المرور في الشارع وضبط المستهترين بقواعد وآداب المرور.

وأشار الى ان حملة التوعية ستستمر لمدة شهر يليها مرحلة الضبط وسيتم تنفيذ حملة التوعية والضبط في عدد من محافظات الجمهورية؟

الجدير بالذكر ان حوادث ومشاكل الدراجات النارية في عموم محافظات الجمهورية كانت تشكل قلق للامن والمواطن بشكل عام وقد حدت حملة الضبط المروري من هذه المشاكل، وانضبطت الدراجات النارية في الشوارع والجولات المستهدفة لأول مرة في مظهر حضاري نادر استطاعة عدسة 26سبتمبرنت التقاط بعض من هذه الصور.