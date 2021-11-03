المشهد اليمني الأول

شاهد بالفيديو.. مشهد فيديو ليمني يثير ضجة إعلامية واسعة في مواقع التواصل الإجتماعي (التفاصيل بالفيديو)

شاهد بالفيديو.. مشهد فيديو ليمني يثير ضجة إعلامية واسعة في مواقع التواصل الإجتماعي (التفاصيل بالفيديو)

تداولت وسائل اعلام يمنية وعربية، خلال الساعات الماضية، مشهد مؤثراً للإعلام الحربي اليمني.

المشهد أظهر غارة جوية من قبل الطيران السعودي الامريكي تستهدف أحد المقاتلين وبفضل الله ولطفه يخرج سالما.

المشهد تم تداوله بصورة واسعة، نظرا لإحتوائه المتضمن لطف الله لهذا المجاهد اليمني العظيم.