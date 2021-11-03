المشهد اليمني الأول

محمد الحوثي يوجه انذار أخير لمديرية دمت ويطالبها للقيام بهذا الأمر

محمد الحوثي يوجه انذار أخير لمديرية دمت ويطالبها للقيام بهذا الأمر

محمد الحوثي يوجه انذار أخير لمديرية دمت ويطالبها للقيام بهذا الأمر

وجه محمد علي الحوثي انتقادا شديد اللهجة اعتبر بمثابة انذار الى مدير مديرية دمت ومسئوليها في محافظة الضالع قبل دعوته اياهم لتقديم الاستقالة.

جاء ذلك في اعقاب انتشار الابنية الجديدة والاستحداثات في الحرضة ومحيطها والتي تعتبر منطقة محظورة البناء باعتبارها معلم سياحي عام.

وخير الحوثي ‏مدير مديرية دمت ومسؤليها إما الحفاظ على المعلم السياحي ومنع البناء في الحرض او ان عليهم تقديم استقالاتهم مشيرا الى انه لا خير في مسؤل لايؤدي واجبه وان انقطعت الرواتب.