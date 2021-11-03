المشهد اليمني الأول

أكد أمين عام المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي عبدالمحسن طاووس أن إجمالي المستفيدين من الحوالات النقدية الطارئة للضمان الاجتماعي مليون و104 الآف و118 مستفيد بمبلغ 35 مليار ريال.

وأوضح طاووس أن المستفيدين المقيدين في كشوفات صندوق الرعاية الاجتماعية يتوزعون على 22 محافظة و331 مديرية ويعيلون قرابة 11 مليون شخص.

وبين ان عملية الصرف للحوالات النقدية الطارئة الممولة من البنك الدولي عبر منظمة اليونيسف تتم عبر بنكي الأمل والكريمي في إطار جهود المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية في تخفيف معاناة المواطنين، من تداعيات الازمة الإنسانية التي سببها العدوان والحصار.

وأشار الى ان عملية الصرف ستستمر حتى نهاية الشهر الجاري ،لآفتاً الى إلى أن دورة الصرف للمرحلة 11 شملت كافة محافظات الجمهورية، واستوعبت مستفيدين ذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، ضمن الحالات المعتمدة في كشوفات صندوق الرعاية الاجتماعية.

وذكر ان دورة الصرف الحالية تختلف عن الدورات السابقة، حيث عمل المجلس الأعلى مع اليونيسف على تحديد المبلغ الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية بالدولار الأمريكي، وتحويل إلى ريال اليمني استنادا إلى سعر الصرف في كل منطقة، بهدف دعم الاقتصاد الوطني وبقاء القوة الشرائية لصالح المستفيد، وتعول بالفائدة لصالح البلاد.

ولفت طاووس إلى جهود المجلس الأعلى عمل في تبسيط عملية الصرف من خلال التسهيل للفرق الميدانية للإيصال المنزلي والصرف لكبار السن والمعاقين عبر المراكز الثابتة لوكلاء الصرف والمتحركة في جميع المحافظات