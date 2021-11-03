المشهد اليمني الأول

قال عضو المجلس السياسي الأعلى، ومحافظ ذمار، محمد البخيتي ان الجيش واللجان الشعبية ستواصل طريقها صوب باقي المناطق اليمنية في حال سيطرتها على مأرب.

ودعا البخيتي الى تسليم مأرب سلميا.. قائلا: “‏انصح حزب الاصلاح بتسليم مدينة مأرب سلميا حقنا للدماء لأن تحريرها أصبح مسألة وقت ونحن سنتولى مهمة تحرير ما تبقى من أرض اليمن.

وأضاف البخيتي: ونضمن لهم المشاركة في العملية السياسية في المستقبل مقابل حيادهم ولو في آخر لحظة. وإذا ما اصروا على القتال في صف دول العدوان التي تنبذهم فإنهم سيخسرون كل شيء.