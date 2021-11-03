المشهد اليمني الأول

معارك مأرب.. معسكر جديد يدخل مسار التحرير ومواقع جديدة للجيش واللجان الشعبية وباليستي يستهدف اجتماع قيادات وعشرات القتلى والجرحى (فيديو الإستهداف)

أفادت مصادرُ قبلية في مَأرب، اليوم الأربعاء، عن سيطرة الجيش واللجان الشعبية على مواقع جديدة في مأرب.

وأكدت المصادر سيطرة الجيش واللجان الشعبية على مواقع جديدة جنوب مأرب، كما سيطرت على معسكر أم ريش، الذي كان في قبضة مرتزقة العدوان خلال الأيام الماضية.

على ذات السياق، أفادت المصادرُ أن صاروخية الجيش واللجان الشعبية استهدفت غرفةَ القيادة والسيطرة المتقدمة لجبهات جنوب مأرب، الواقعة في قمة البلق الشرقي بصاروخ بالستي تسبب في تدمير غرفة الاتصالات وانقطاعها بالجبهة وسقوط قتلى وجرحى.

وأضافت المصادر، أن الضربة الصاروخية تسبب في مصرع وجرح العشرات من المرتزقة بينهم قيادات.