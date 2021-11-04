المشهد اليمني الأول

حسين العزي يكشف عن سيول جارفة لإنهاء احتلال التحالف

علق نائب وزير الخارجية حسين العزي على الوعي الشعبي الذي يتعاظم كل يوم تجاه قضاياه وقضايا امته العربية والإسلامية

وقال العزي في تغريده له” نستطيع القول بأن الوعي الشعبي لم يعد اليوم مجرد حصانة للموقف الوطني فقط وإنما أصبح يتبلور-على نحو متعاظم-الى تعبئة طوعية عامة وسلوك عملياتي متقدم وإلى عزل حقيقي للمرتزقة

وأضاف في تغريده له على ” ويت” عما قريب سيطل هذا الوعي على هيئة سيول جارفة مهمتها إنهاء الإحتلال وغسل الأرض من روائح القوى الارتزاقية العفنة.