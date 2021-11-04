المشهد اليمني الأول

علق نائب وزير الخارجية، الإستاذ حسين العزي، فجر اليوم الخميس، عن فضيحة يرتكبها بعض المرتزقة كبديل للإصلاح.

وقال العزي في تغريدة له على حسابه بتويتر، رصدها المشهد اليمني الأول، أن مرتزقة هبل يعرضون أنفسهم كراقصات، وتابع: والغريب أن الداعمين ظنوهم بديلا أفضل من الإصلاح، لذلك فرحوا بهم وكادوا كيدهم وليتهم قرأوا:(وأكيد كيدا) أو جنحوا لسلمنا ونصحنا ولكن لا ضير.

وتوعد العزي بجعلهم عبرة قائلاً: وحتى يكونوا بصورة العواقب نقول لهم: أقسم برب العاديات لنجعلنهم عبرة ثم لا تستطيعون لملمتها وهذا بعون الله وعد الصادقين.