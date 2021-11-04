المشهد اليمني الأول

منعت سلطة مرتزقة العدوان بمدينة مأرب عشرات الأسر النازحة من بعض المناطق التي تشهد معارك ومواجهات، من الدخول لمدينة مأرب.

وأفاد المركز الإعلامي لمحافظة مأرب عن مصادر محلية، أن النقاط الأمنية التابعة لمرتزقة العدوان في مداخل المدينة منعت عشرات الأسر من الدخول للمدينة خلال الأيام الماضية، وأجبرتها على التوجه إلى مناطق خالية من السكان في أطرافها وكذا مناطق في وادي عبيدة، دون توفير أدنى الخدمات لهم.

وأشارت المصادر إلى أن قيام مرتزقة العدوان بمنع النازحين من السكن في مدينة مأرب أو المبيت لدى أقاربهم وإجبارهم على التوجه إلى مناطق غير سكنية في الأطراف يهدف لاستخدامهم كدروع بشرية مع اقتراب الجيش واللجان الشعبية من المدينة واستغلال معاناتهم أمام الرأي العام المحلي والدولي.

وشكا العديد من النازحين من المعاملة السيئة التي تلقوها من سلطات مرتزقة العدوان والممارسات التعسفية ضدهم وحملات الاعتقالات والمداهمات المستمرة لمخيماتهم.