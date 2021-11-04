المشهد اليمني الأول

كشفت الشركة اليابانية المصنعة للسيارات “تويوتا” تفاصيل حول أول سيارة كهربائية ستنتجها بكميات كبيرة في خطوة مهمة لثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم.

وتعد “بي زذ 4 أكس”bZ4X” سيارة دفع رباعي مزودة بألواح شمسية اختيارية على السطح. وسيتم بيعها في كل من خيارات الدفع الأمامي أو الدفع الرباعي. وعرضت الشركة مفهوم “بي زد” في معرض شنغهاي للسيارات في أبريل/ نيسان من هذا العام، لكن تويوتا نشرت فقط تفاصيل السيارة يوم الجمعة الماضي.

وبحسب صحيفة “الغارديان”، يعد هذا الإعلان خطوة للأمام بالنسبة لشركة “تويوتا”، التي كانت أبطأ من منافسيها في الانتقال إلى السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات تمامًا، حيث اعتمدت بشكل كبير على التكنولوجيا الهجينة بدلاً من ذلك.

وفي حين أن هذه السيارة ليست أول سيارة كهربائية من “تويوتا” إلا أنها تمثل أول سيارة كهربائية تنافس بشكل مباشر شركات عملاقة في الصناعة مثل هيونداي وتسلا. وتنتج تويوتا بالفعل الجيل الثاني من “ميراي”، وهي سيارة كهربائية تعمل بخلية وقود الهيدروجين.

“بي زذ 4 أكس”bZ4X” في أوروبا وأستراليا

سيتم إطلاق “بي زذ 4 أكس” في أوروبا في 2 ديسمبر/ كانون الأول، مع البدء باستقبال طلبات الزبائن. ومن المتوقع أن يدخل النموذج سلسلة الإنتاج من منتصف العام المقبل عبر “جميع المناطق في جميع أنحاء العالم”، على الرغم من أن التوقيت الدقيق والسعر والمتغيرات المتاحة لم يتم إصدارها بعد. وتتوقع تويوتا أن يشكل هذا مجموعة موسعة من 70 سيارة كهربائية بحلول عام 2025.

كما ساعدت “سوبارو” في تطوير السيارة ومن المتوقع أن تكشف عن طرازها الكهربائي الخاص بها العام المقبل.

من المتوقع أن تصل “بي زذ 4 أكس”bZ4X” إلى أستراليا بحلول أواخر عام 2022. وباعتبارها العلامة التجارية الأكثر شهرة في أستراليا، فمن المتوقع أن يساعد هذا الإصدار “تويوتا” على احتلال موقع مهيمن في سوق السيارات الكهربائية المتنامي في البلاد.

وشكلت السيارات الهجينة ما يقرب من ثلث إجمالي مبيعات تويوتا في أستراليا هذا العام. وستكون “بي زذ 4 أكس”bZ4X” الأولى من بين 15 سيارة خالية من الانبعاثات تخطط “تويوتا” لطرحها، بما في ذلك سبعة طرازات “بي زد”.

المواصفات التقنية

وتأتي نسخة الدفع بالعجلات الأمامية من السيارة الجديدة بمحرك بقوة 150 كيلو وات. ويأتي طراز الدفع الرباعي مزودًا بمحركين بقوة 80 كيلو وات. وسيكون لكلا الخيارين سرعة قصوى تبلغ 160 كلم/ ساعة، وسيأتيان ببطارية 71.4 كيلو وات في الساعة، تمكن السيارة من السير لمسافة 500 كلم تقريبًا.

وتقول تويوتا: “إنه بإمكان الشاحن إعادة شحن البطاريات بنسبة 80% في 30 دقيقة”. ويبلغ طول السيارة 4.69 أمتار وارتفاعها 1.65 مترًا وعرضها 1.86 مترًا، وسيكون حجم “بي زذ 4 أكس” مماثلًا لهيونداي “أيونيك”.