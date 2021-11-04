المشهد اليمني الأول

عاجل.. بعد لقاءه بوفد من مشائخ العبدية بمأرب.. السيد عبدالملك يصدر توجيه هام بخصوص المديرية وسكانها

عاجل.. بعد لقاءه بوفد من مشائخ العبدية بمأرب.. السيد عبدالملك يصدر توجيه هام بخصوص المديرية وسكانها

وجه قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي ( حفظه الله) بالافراج عن جميع الأسرى من أبناء مديرية العبدية بمحافظة مأرب

وقال رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الاسرى عبدالقادر المرتضى انه تم اليوم العفو والإفراج عن جميع الأسرى من أبناء مديرية العـبدية وعددهم (52) اسيراً.

وأكد ان عملية الافراج عن الاسرى جاءت بتوجية من قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي ( حفظه الله) بعد لقائه بوفد من مشائخ ووجهاء المديرية.