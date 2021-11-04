المشهد اليمني الأول

عاجل الان.. صاروخ باليستي يستهدف اجتماع قيادات في القصرالجمهوري بقلب مدينة مأرب وعشرات القتلى والجرحى بينهم قيادت (تفاصيل دامية)

عاجل الان.. صاروخ باليستي يستهدف اجتماع قيادات في القصرالجمهوري بقلب مدينة مأرب وعشرات القتلى والجرحى بينهم قيادت (تفاصيل دامية)

أفادت مصتدر قبلية في مأرب اليوم الخميس، عن استهداف صاروخي لاجتماع قيادات في مأرب.

وأكدت المصادر، استهداف صاروخية الجيش واللجان الشعبية تجميع قيادات وأفراد بصاروخ بالستي في القصر الجمهوردي بمدينة مأرب,

وأضافت المصادر أن الإستهداف تسبب في مصرع وجرح العشرات من المرتزقة بينهم قيادات بارزة.