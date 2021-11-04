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بالفيديو.. شاهد أفواج من أبناء مأرب مشائخ ووجهاء يصلون العاصمة صنعاء ومقاتلين للالتحاق بجبهات الجيش واللجان الشعبية لتحرير مأرب

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المقال السابقصاروخ باليستي يستهدف اجتماع قيادات في القصر الجمهوري قلب مدينة مأرب وعشرات القتلى والجرحى بينهم قيادات
المقال التاليمأرب تنتصر.. أحداث كبيرة مزدوجة تهز مأرب وقرارات جديدة وخاصة لأبناء مأرب تعود عليهم بفرح واحتفالات وأحداث آخرى باستهداف باليستي لاجتماع قيادات وقتلى وجرحى

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