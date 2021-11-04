الرئيسية أيقونة الصمود القبائل اليمنية بالفيديو.. شاهد أفواج من أبناء مأرب مشائخ ووجهاء يصلون العاصمة صنعاء ومقاتلين... أيقونة الصمودالقبائل اليمنية بالفيديو.. شاهد أفواج من أبناء مأرب مشائخ ووجهاء يصلون العاصمة صنعاء ومقاتلين للالتحاق بجبهات الجيش واللجان الشعبية لتحرير مأرب 4 نوفمبر، 2021 412 المشهد اليمني الأولبالفيديو.. شاهد أفواج من أبناء مأرب مشائخ ووجهاء يصلون العاصمة صنعاء ومقاتلين للالتحاق بجبهات الجيش واللجان الشعبية لتحرير مأرب 19 views مقالات ذات صلةعرض المزيد لهذا الكاتب صنعاء تحذر بلهجة شديدة واشتعال نفط مأرب مقابل اشتعال النيران في كل آبار “نفط الخليج” وسيقع العالم في أزمة نفط عالمية وأمريكا تتدخل في... وسط انهيار اخر خط دفاعي للمرتزقة في مأرب.. القبائل تتسارع للمفاوضات مع صنعاء: ثلاثة خيارات على الطاولة “وهذه مضامينها” قبائل مأرب بني أُوَيس القَرْنيّ والأنصار.. مشهد استثنائي لقائد الثورة ولواء بني “أُوَيس القَرْنيّ “بالضربة القاضية للمشروع الصهيوني ومن مأرب يمن الأنصار والإيمان