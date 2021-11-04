المشهد اليمني الأول

مراسل قناة المسيرة يظهر من معسكر أم ريش وسط مأرب تم تحريره حديثا

ظهر مراسل قناة المـسيرة، اليوم الخميس، بصورة جديدة من مأرب.

ونشر مـراسل قناة الـمسيرة، عبد الله السقاف، صورة من معسكر أم ريش في مأرب، تم تحريره حديثاً.