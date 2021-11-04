المشهد اليمني الأول

مراسل قناة المسيرة يظهر من معسكر أم ريش وسط مأرب تم تحريره حديثا

ظهر مراسل قناة المـسيرة، اليوم الخميس، بصورة جديدة من مأرب.

ونشر مـراسل قناة الـمسيرة، عبد الله السقاف، صورة من معسكر أم ريش في مأرب، تم تحريره حديثاً.

photo 2021 11 04 21 07 34

المقال السابقمأرب تنتصر.. أحداث كبيرة مزدوجة تهز مأرب وقرارات جديدة وخاصة لأبناء مأرب تعود عليهم بفرح واحتفالات وأحداث آخرى باستهداف باليستي لاجتماع قيادات وقتلى وجرحى
المقال التاليوزارة الدفاع تعلن فتح باب القبول للتسجيل في الكليات العسكرية(الحربية –البحرية –الطيران والدفاع الجوي) (الشروط والموعد)

مقالات ذات صلةعرض المزيد لهذا الكاتب