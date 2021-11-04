الرئيسية أخبار وتقارير المشهد العسكري مراسل قناة المسيرة يظهر من معسكر أم ريش وسط مأرب تم تحريره... أخبار وتقاريرالمشهد العسكري مراسل قناة المسيرة يظهر من معسكر أم ريش وسط مأرب تم تحريره حديثا 4 نوفمبر، 2021 417 المشهد اليمني الأولمراسل قناة المسيرة يظهر من معسكر أم ريش وسط مأرب تم تحريره حديثا ظهر مراسل قناة المـسيرة، اليوم الخميس، بصورة جديدة من مأرب. ونشر مـراسل قناة الـمسيرة، عبد الله السقاف، صورة من معسكر أم ريش في مأرب، تم تحريره حديثاً. مقالات ذات صلةعرض المزيد لهذا الكاتب وردنا من مأرب.. معسكر جديد يدخل مسار التحرير بتقدم جديد للجيش واللجان الشعبية تجاه مدينة مأرب (التفاصيل بالفيديو) خطير وبالفيديو.. عطوان يكشف تفاصيل خطيرة بينها مفاوضات انهاء الحرب في اليمن ويكشف معلومات “خاصة عن مأرب” وسر الضربات في العمق السعودي وآثرها صنعاء تحذر بلهجة شديدة واشتعال نفط مأرب مقابل اشتعال النيران في كل آبار “نفط الخليج” وسيقع العالم في أزمة نفط عالمية وأمريكا تتدخل في...