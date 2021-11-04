المشهد اليمني الأول

ورد الآن.. وزارة الدفاع اليمنية بصنعاء ورئاسة هيئة الأركان تزف بشرى سارة لجميع المواطنين اليمنيين دون استثناء (وهذا ما سيحدث خلال الأيام القادمة)

ورد الآن.. وزارة الدفاع اليمنية بصنعاء ورئاسة هيئة الأركان تزف بشرى سارة لجميع المواطنين اليمنيين دون استثناء (وهذا ما سيحدث خلال الأيام القادمة)

أعلنت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة عن فتح باب القبول في الكليات العسكرية “الكلية الحربية، الكلية البحرية، كلية الطيران والدفاع الجوي” للعام 2021ـ 2022م, ابتداء من الأربعاء المقبل 5 ربيع ثاني 1443 الموافق 10 نوفمبر 2021.

وأوضحت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان أن التسجيل سيكون مكفولا لأي طالب من خريجي الثانوية العامة تنطبق عليه الشروط من أي محافظة من محافظات الجمهورية .. مؤكدة أنه سيتم التسجيل الكترونيا عبر موقع وزارة الدفاع 26 سبتمبر نت www.26sep.net.

وحددت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة الشروط الآتية :

1- أن يكون المتقدم متمتعاً بالجنسية اليمنية ومن أبوين يمنيين.

2- أن يكون المتقدم من خريجي الثانوية العامة وألا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من خمسة أعوام دراسية, وأن تكون النسب في جميع الكليات على النحو التالي:

أ- القسم العلمي 60 بالمائة لجميع الكليات العسكرية وما فوق

ب- القسم الأدبي 65 بالمائة وما فوق في الكلية الحربية فقط

3- أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً ولا يزيد عن 25 عاماً.

4- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يصدر ضده حكم مخل بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد اليه اعتباره.

5- أن لا يكون المتقدم منتسباً الى أي حزب أو تنظيم سياسي عند تقديم الطلب.

6- أن لا يكون قد فصل من إحدى الكليات أو من القوات المسلحة لأسباب تخل بالشرف والأمانة.

7- أن يكون مستوفياً لشروط اللياقة البدنية والسلامة الصحية والعقلية وأن يجتاز الفحوصات الطبية بنجاح.

8- أن يجتاز المتقدم جميع اختبارات القبول بنجاح بما فيها اختبار الهيئة والسمات الشخصية.

9- أن لا يقل طول المتقدم عن 160سم.

10ـ أن يصطحب المتقدم ملفا يحتوي على أصل وصورة استمارة الثانوية العامة والبطاقة الشخصية الاليكترونية أصل وصورة، وأربع صور شخصية ملونة مقاس 4×6 ذات خلفية بيضاء وأن تكون ملامح الوجه واضحة ( بدون تحسين ) وإذا كان المتقدم من الوحدات العسكرية عليه أن يشفع ملفه برسالة من قائد وحدته بالموافقة على ترشيحه للدراسة في إحدى الكليات.

وبالنسبة للطلاب من المحافظات الجنوبية والشرقية او الذين لم يتمكنو من التسجيل عبر النافذة الالكترونية عليهم كتابة الاسم والمعدل وتاريخ التخرج عبر رسالة SMS وإرسالها إلى الأرقام التالية أو الاتصال بها:

778885710

778885615

712331167

712331168

700740307

737003289