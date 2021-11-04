المشهد اليمني الأول

رسمياً.. شركة النفط اليمنية بصنعاء تصدر اعلان جديد (التفاصيل بالصور)

رسمياً.. شركة النفط اليمنية بصنعاء تصدر اعلان جديد (التفاصيل بالصور)

رسمياً.. شركة النفط اليمنية بصنعاء تصدر اعلان جديد (التفاصيل بالصور)

أعلنت شركة النفط اليمنية، اليوم الخميس، عن المحطات التي سيتعمل يوم غد الجمعة.

ونشرت شركة النفط كشف المحطات العاملة ليوم غد الجمعة 05/نوفمبر/2021م (بنزين) والموزعة للبيع بالسعر الرسمي (سعر اللتر = 425 ريال،الدبة 20لتر = 8500 ريال).

وأضافت للأخوة المواطنين عبر فروع الشركة في عواصم المحافظات والمدن الكبيرة من الكمية الواردة عبر ميناء الحديدة على السفينة “جي تي فريدوم”.