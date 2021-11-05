المشهد اليمني الأول

علق عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي، عن الصفقة الأمريكية السعودية للأسلحة.

وقال الحوثي في تغريدة له على تويتر، رصدها المشهد اليمني الأول، أ، صفقة السلاح الامريكية الجديدة ان اقرت، فهي تناقض فاضح بين التزام بايدن بالسلام في اليمن ودعم العدوان.

وأضاف الحـوثي: ودليل ان لاجدية ولا مصداقية لدى بايدن وادارته في ايقاف عدوانها مع حلفائها على اليمن، وتعني الاستمرار في تجويع الشعب والاجرام بحقه.

صفقة السلاح الامريكية الجديدة ان اقرت فهي تناقض فاضح بين التزام بايدن بالسلام في اليمن ودعم العدوان

ودليل ان لاجدية ولامصداقية لدى بايدن وادارته في ايقاف عدوانهامع حلفائهاعلى اليمن

وتعني الاستمرار في تجويع الشعب والاجرام بحقه#انهيار_ريال_عدوان_امريكي#US_destroys_Yemeni_Riyal pic.twitter.com/OGc1oAUUzL — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) November 4, 2021

وكان كشفت الخارجية الأمريكية عن بيع عدد 280 صاروخ جو جو للسعودية بقيمة 650 مليون دولار.