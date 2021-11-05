المشهد اليمني الأول

علق عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي، عن الصفقة الأمريكية السعودية للأسلحة.

وقال الحوثي في تغريدة له على تويتر، رصدها المشهد اليمني الأول، أ، صفقة السلاح الامريكية الجديدة ان اقرت، فهي تناقض فاضح بين التزام بايدن بالسلام في اليمن ودعم العدوان.

وأضاف الحـوثي: ودليل ان لاجدية ولا مصداقية لدى بايدن وادارته في ايقاف عدوانها مع حلفائها على اليمن، وتعني الاستمرار في تجويع الشعب والاجرام بحقه.

 

وكان كشفت الخارجية الأمريكية عن بيع عدد 280 صاروخ جو جو للسعودية بقيمة 650 مليون دولار.

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