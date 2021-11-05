المشهد اليمني الأول

“خاص”

ملامح مُّسۡتَبۡشِرَةࣱ ورجال مُّبۡشِرَةࣱ

حقاً هو مشهد استثنائي لايظنه المرء انه لقاء بعد مواجهه وقتال.. لقاء عفا الله عما سلف وصفحة جديدة.. لقاء بين مُنتصر ومهزوم.. لقاء بين قوي وضعيف.. بين أسير وآسر.. لقاء بين راعي ورعيه.. لقاء بين سجين وسجان، بل هو لقاء فَأَصۡبَحۡتُم بِنِعۡمَتِهِۦۤ إِخۡوَٰ⁠نࣰا، لقاء إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ إِخۡوَةࣱ، وكان اللقاء وكانت الصورة ابلغ من حديث الأقلام والصح.

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فالوجوة مُّسۡتَبۡشِرَةࣱ نَضۡرَةَ مُبتهجه، وشغاف قلوب قبائل وابناء ووجهاء واعيان مديرية بني”أُوَيس القَرْنيّ” مديرية بني العبد مديرية العبدية مارب ومعهم قبائل شبوة الرجال وبكل الجوارح تتابع كلمة وتوجيهات البدر ابن البدر السيد القائد وعلم هُدي القرآن الكريم عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، يحفظه الله وينصره بخطاب إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ إِخۡوَةࣱ وانما اليمن لجميع ابنائه الاصلاء وكل اهله العريقيين.

البدر ساطع والدخيل للأفول

على بعد مرمى من مشهد السيد القائد وبني أُوَيس القَرْنيّ كان هناك مشهد في ميدان السبعين لايقل استثنائية عن اللقاء السابق وهو مشهد اطلاق الأسرى. لا لا.. ليس مشهد أسرى فملامح احفاد بني أُوَيس القَرْنيّ تقول غير ذلك، وبدون سابق مفاوضات في عواصم المجتمع الدولي وبدون رحلات مكوكية للهلال الاعرابي والصليب الاحمر الغربي وبدون كشوفات التفاضل والمماطلة والتقديم والتاخير بالاشهر والسنيين وبدون مقابل ونظير.

وبتوجيهات البدر ابن البدر تم اطلاق 52 من اللأسرى من ابناء مديرية بني مُراد ورجال الرجال رجال ولم يعودوا اسرى بل وجوة مُّبۡشِرَةࣱ بلواء، وأى لواء أُوَيس القَرْنيّ، وما ادراك ما أُوَيس القَرْنيّ المرداي الفنار فنار، الحق في سالف زمن الأرجاء والجبرية، منار الحق في زمن ملوك الفساد والافساد للفئة الباغية الطاغية بني امية وامتدادهم بني سعود منار وفنار الصراط المستقيم في كل زمان ومكان تجار الدين بالتاسلم الوهابي العصماني والضربة القاضية للمشروع الصهيوني الامريكي قادمة بلواء أُوَيس القَرْنيّ المرادي كفصيل من فصائل جيش يمن الايمان جيش الانصار واللجان الشعبية.

سَدࣰّا اليمن یَلۡتَقِیَانِ

وثالثة الاثافي وبالزوامل والاهازيج، وفي رابعة النهار “سَدࣰّ سيان” يحتضن “سَدࣰّ مارب” في مديرية سنحان، وكان اللقاء وشوق اللقاء وحديث وجع عن البعد والافتراق باحاديث ابو حسن المصري الوهابي والطربوش الاخواني العصماني التكفيري ونهب خيرات اليمن الى تركيا الماسوني وجميح الانجليزي، وكان عهد و ميثاق بعلم الهُدي واعتصموا بالقرآن الكريم والتأييد من القوي العزيز والسيول سيول عزة وكرامة وخير سَيعم اليمن ولكل ابناء اليمن شرقا وغربا وجنوبا وشمالا.

طبول جوفاء وامعاء خاوية

قالوا ماقالوا.. مجتمع دولي وحقوق انسان وصراخ و عويل وبدموع التماسيح وحديث الاحياء السكنية ومخيمات النازحين والازمة الانسانية وباصوات عاليه لطبول العم سام امريكا وبالراقص يعقوب اليهودي الزاهي والمترنم مع ابو عقال السعودي وباحاديث الشيخين كوهين وافيخاي ادرعي وقولهم عن المعاناة الانسانية لابناء مارب الغنية بالنفط.

حتى ظن البعض والجزء ان مأرب هي مقاطعة انجليزية ان مأرب هي ولاية امريكية، ان العبدية هي محافظة سعودية ان الجوبة امارة اماراتية ان صرواح مدينة وراثية لبني صهيون المفسدين بالارض ان جبل مراد هو امتداد ل “جبال طوروس” الممتدة من جنوب شرق الاناضول التركية الطورانية الى جبال اليمن مذبح اناضول..

يا قوم حالب الابقار وسالخ الخرفان

انها مأرب اولي قوة وبأس شديد، انها مأرب بني أُوَيس القَرْنيّ والأنصار.. انها مأرب يمن الايمان واليمان

وامبراطوريات الطربوش العصماني وحالب الابقار الامريكي والزنار اليهودي يتحدثون عن حديث أفك المعاناة الانسانية وبهتان مخيمات النازحين بينما المحافظات المُحتلة بالجنوب وتعز الغربية بمظاهرات الجياع والامعاء الخاوية وبشكل يومي وهي تحت الاحتلال باغنياء العالم والخليج من امريكا الى بن سعود مروراً بالانجليز وعيال زايد وتميم يمن شباب.

سراب معابد المجوس الوهابية

وكان لقاء بالصوت والصورة وعن قرب ومن صنعاء الثورة ويمن الرسول الكريم ومن على شاشة المسيرة القرآنية حيث قال بني أويس الكرام: لم نشاهد معابد للمجوس ولم نرىٰ عباد للنار والافلاك ولم نلاحظ فرس ومجوس ولم ولم نلمس شيئاً مما قاله اذناب العقال الوهابي السعودي وطرابيش بني عصمان الماسوني مما ادلى به يحيى الحجوري وابو الحسن المصري والحزمي بل شاهدنا الراقص يعقوب اليهودي وخمور الزنار الصهيوني في بلاد الحرمين الشريفين.

بل شاهدنا وشاهدنا مالم كنا نراه بالماضي واليوم هانحن نراه من صنعاء الأنصار اكثراً وضوحا وعواصم العدوان تطرد السفير العربي المعلوم وتحتضن سفير عبرى النكرة والمجهول، وذلك دليل كافٍ على باطل العدوان واصحابه هُمُ ٱلۡعَدُوُّ فَٱحۡذَرۡهُمۡۚ قَـٰتَلَهُمُ ٱللَّهُۖ أَنَّىٰ یُؤۡفَكُونَ وذلك كافٍ على حق الانصار والجيش واللجان الشعبية وهم الصرا المستقيم وباهل البيت الكرام وسلام الله عليهم والعاقبة للمتقين.

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المشهد اليمني الأول

المحرر السياسي

5 نوفمبر 2021م