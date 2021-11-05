المشهد اليمني الأول

أفادت مصادر عراقية، اليوم الجمعة، بتجمّع جمهور القوى المعترضة على نتائج الانتخابات عند جميع بوابات المنطقة الخضراء بهدف إغلاقها.

وبحسب المصادر، تعمل قوات الأمن على تفريق المتظاهرين بواسطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، ورشق المحتجون قوات مكافحة الشغب عند مدخل المنطقة الخضراء. معلنةً حالة الطوارئ في محيط المنطقة الخضراء

وأفادت ان حماية المنطقة الخضراء يطلقون الرصاص الحي باتجاه المحتجين على نتائج الانتخابات امام بوابة وزارة التخطيط وأنباء عن سقوط قتلى وجرحى جراء الاشتباكات المستمرة بين قوات الأمن والمحتجين على نتائج الانتخابات العراقية.

وكانت تنسيقية المتظاهرين في بغداد أعلنت في بيانها أمس أن اليوم الجمعة هو يوم “الفرصة الأخيرة”.

مفوضية الانتخابات في العراق التي تعنى بعملية إعادة فرز يدوية للأصوات، كانت أعلنت عقب انتهاء الانتخابات البرلمانية، عدم ثبوت حصول أي تغيير في النتائج أو تزوير حتى الآن.

وتستمر التظاهرات في العراق رفضاًَ لنتائج الانتخابات العراقية، وطالبت اللجنة التحضيرية للتظاهرات، الرافضة لنتائج الانتخابات البرلمانية في العراق، باعتماد آلية العدّ والفرز اليدويَّين في أي انتخابات مقبلة، كما دعت إلى إعادة النظر في قانون الانتخابات الحالي.

وفي الـ25 من تشرين الأول / أكتوبر، دعت القوى الوطنية، المعترضة على نتائج الانتخابات العراقية، رئيس الجمهورية برهم صالح إلى التدخل “لمنع اتجاه الأحداث نحو ما هو أخطر”. وجاءت الاحتجاجات في البلاد عقب إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية التي اعتبرتها مجموعة كبيرة من القوى السياسية غير صحيحة، مشكّكةً في نزاهة عملية فرز الأصوات وصدقيتها.