المشهد اليمني الأول

انتقد عضو المجلس السياسي الاعلى محمد علي الحوثي اعلان الولايات المتحدة الامريكية بيع صفقة سلاح جديدة للسعودية باكثر من 600 مليون دولار.

وقال محمد علي الحوثي ان ‏صفقـة السلاح الامريكية الجديدة ان اقرت فهي تناقض فاضح بين التزام بايدن بالسلام في اليمن ودعم العدوان .

واكد ان هذه الصفقة دليل بعدم جدية وايضا عدم المصداقية لدى بايدن وادارته في ايقاف عدوانها مع حلفائها على اليمن مشيرا بانها تعني ايضا الاستمرار في تجويع الشعب والاجرام بحقه.

وكانت شبكة ال (CNN) الامريكية قد اكدت ابلاغ إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الكونغرس، بصفـقة أسلحة جديدة إلى السعودية بقيمة 650 مليون دولار، وفقا للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية.

وتضم الصفـقة 280 صاروخا متطورا متوسط المدى “جو- جو” حيث تعتبر هذه الصفقة الثانية للسعودية تحت إدارة بايدن، حيث كانت الأولى كان بمبلغ 500 مليون دولار.

وأمام الكونغرس 30 يومًا لمراجعة هذه الصفـقة حيث اكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن الهدف من هذه الصفقة هو تجديد المخزون الحالي للمملكة العربية السعودية “تماشياً مع التزام الرئيس بدعم الدفاع الإقليمي للسعودية”.

وتأتي الصفـقة في الوقت الذي تواصل فيه إدارة بايدن صراعها حول العلاقة الأمريكية السعودية، التي توترت في السنوات الأخيرة نتيجة مقتل الصحفي جمال خاشقجي وشن العدوان الدموي في اليمن.