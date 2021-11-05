المشهد اليمني الأول

الحوثي يصدر توجيهات صارمة للبنك المركزي والبنوك الأهلية وشركات الصرافة بشأن فروع البنوك في مأرب

وجه عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، البنك المركزي اليمني، وجميع البنوك الأهلية وشركات الصرافة، بإصدار توجيهات لفروعها في محافظة مأرب بالتوقف عن التعامل بالعملات المزروة التي أقدمت حكومة الفار هادي على طباعتها مؤخراً.

وقال الحوثي في تغريدة على حسابه في “تويتر”، أن :”على البنك المركزي من الان، اعداد خطة لاتلاف العملة المزورة التي تتواجد في فرع البنك بمارب واتخاذ خطوات حازمة تجاهها.”

على البنك المركزي من الان

اعداد خطة لاتلاف العملة المزورة التي تتواجد في فرع البنك بمارب واتخاذ خطوات حازمة تجاهها#انهيار_ريال_عدوان_امريكي#US_destroys_Yemeni_Riyal — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) November 4, 2021

وأضاف الحوثي:”وكما دعونا البنك المركزي بصنعاء فكذلك بالمناسبة نذكر البنوك والصرافين، التوجيه لفروعهم في محافظة مارب البدء بخطة التوقف عن التعامل بالعملة المزورة من الأن، اوعمل خطة للاستبدال او ما شابه.”

وكما دعونا البنك المركزي بصنعاء فكذلك

بالمناسبة نذكر البنوك والصرافين

التوجيه لفروعهم في محافظة مارب البدأ بخطةالتوقف عن التعامل بالعملة المزورة

من الان اوعمل خطة للاستبدال او ماشابه#انهيار_ريال_عدوان_امريكي#US_destroys_Yemeni_Riyal — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) November 4, 2021

وكان عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحـوثي، كشف في تغريدة سابقة له اليوم، عن مؤامرة اقتصادية تستهدف العملة الوطنية، تديرها دول تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي.

وقال الحـوثي، أنه :”خلال اليومين المقبلين سيتم وصول حاويات من العملة المطبوعة واخرى في الطريق لتزويد المرتزقة بالمزيد من الريالات لسحب الدولار والمضاربة في اسواق الصرف ما يعني المزيد من انهيار العملة”