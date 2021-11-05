المشهد اليمني الأول

مدينة مأرب تحتضر باقتراب الجيش واللجان الشعبية من المدينة ومرتزقة مدينة مأرب يستسلمون ببيان الخذلان ومفاوضات لتسليم المدينة بعد الفشل العسكري وتحالف العدوان وشرعية الفنادق تخذل المرتزقة في مأرب.

وسط انهيار خطّ الدفاع الأخير الذي استحدثته قوات المرتزقة، الأسبوع الماضي، في المناطق الواقعة ما بين منطقة الجديد في مديرية الجوبة ومنطقة العمود، تمكّنت قوات الجيش واللجان الشعبية من نقل المعركة من المدخل الجنوبي لمدينة مأرب إلى بوّابتها الجنوبية.

إذ سقطت مساحات صحراوية وقرىً ما بين المدخل والبوابة بأيدي الجيش واللجان الشعبية، بعد معارك عنيفة مع قوات المرتزقة التي دفعت بكلّ ثقلها لإعاقة التقدّم هذا، توازياً مع تكثيف طيران تحالف العدوان السعودي – الإماراتي غاراته على مناطق متعدّدة من المحافظة.

وسُجّل، خلال الساعات الـ72 الماضية، تقدّم لقوات صنعاء في المدخل الجنوبي لمركز المحافظة من مسارَين: الأوّل جبلي، يضمّ آخر المناطق الجبلية والهضاب القريبة من منطقة الفلج الواقعة بالقرب من الأحياء الجنوبية للمدينة، والثاني صحراوي ينطلق من منطقة أم ريش باتجاه حصن السمع وصولاً إلى أطراف البَلْق الشرقي الموازي لمنطقة الفلج الاستراتيجية.

وبحسب مصادر قبلية فإن المعارك تجاوزت منطقة أم ريش الأربعاء إلى محاذاة البَلق الشرقي، بعد سيطرة قوات الجيش واللجان الشعبية على آخر معسكرات تحالف العدوان شديدة التحصين في أم ريش، واغتنامها كمّية كبيرة من الأسلحة المتوسّطة والثقيلة.

فرار العرادة

على ذات السياق، كشفت مصادر مقربة من محافظ مأرب لدى المرتزقة، الشيخ المرتزق سلطان العرادة، عن مغادرة أسرة المحافظ بالكامل الى تركيا، من أجل تأمينهم من أي مخاطر وشيكة عقب اقتراب مليشيا الحوثي من مدينة مارب بشكل متسارع.

وكشفت المصادر عن انقطاع الاتصال بالشيخ المرتزق سلطان العرادة خلال الخمسة الايام الاخيرة، حيث أكد مقربون من الشيخ المرتزق سلطان أنه مسافرا خارج مارب منذ ايام وسيعود قريبا. وقالت المصادر: إن “الذين غادروا إلى جانب أسرة المحافظ سلطان العرادة هم اقرباءه من أولاد عمه واصهاره وخمسة من أولاده”.

وأضافت: “أنهم قاموا بشراء 35 شقة في القاهرة ولا يزالون يبحثون عن المزيد من الشقق لاستيعاب العدد الكبير من أقرباء العرادة الذين غادروا مدينة مارب”. فيما نشر ناشطون يمنيون في تركيا صورا للمحافظ العرادة وهو في مطار اسطنبول تركيا.

منع الأسر النازحة من دخول المدينة

منعت سلطة مرتزقة العدوان بمدينة مأرب عشرات الأسر النازحة من بعض المناطق التي تشهد معارك ومواجهات، من الدخول لمدينة مأرب.

وأفاد المركز الإعلامي لمحافظة مأرب عن مصادر محلية، أن النقاط الأمنية التابعة لمرتزقة العدوان في مداخل المدينة منعت عشرات الأسر من الدخول للمدينة خلال الأيام الماضية، وأجبرتها على التوجه إلى مناطق خالية من السكان في أطرافها وكذا مناطق في وادي عبيدة، دون توفير أدنى الخدمات لهم.

بيان إدانة أحزاب المرتزقة

وادانت أحزاب يمنية تابعة للمرتزقة في مأرب في بيان خذلان الحكومة لمأرب ونحملها المسؤولية ونستغرب أداء التحالف. وذلك في إشارة الى انهيارات كبيرة بصفوف المرتزقة، وخذلان واضح من تحالف العدوان.

زرع الأحياء السكنية بمدينة مأرب مليئة بالخنادق والألغام الأرضية

أفادت قناة العربية التابعة لتحالف العدوان السعودي، ان الأحياء السكنية مليئة بالخنادق والألغام الأرضية.

وأكدت مصادر في مأرب أن الأحياء في المدينة ممتلئة بالخنادق والاكياس الرملية و الألغام الأرضية بحجة منع الجيش واللجان الشعبية من التقدم.