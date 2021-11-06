المشهد اليمني الأول

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد حية ثوثق لحظة دخول مقاتلي الجيش واللجان الشعبية إلى وسط الأحياء السكنية المحاذية لمدينة مأرب.

ويظهر في الفيديو رجل مسن أثناء خروجه من منزله لإستقبال مقاتلي الجيش واللجان الشعبية ورمى بشاله داعيا الجيش واللجان لقبول دعوة الضيافة.

وقال الناشطون معلقون على الفيديو “والد الدكتور محمد جميح يستقبل مقاتلي الجيش واللجان الشعبية ويدعوهم إلى الضيافة في منزله، ويطلق الصرخة”.

وأضافوا: إن “والد جميح باشر الجيش واللجان الشعبية بكرم الضيافة رغم موقف الدكتور محمد جميح ضد الجيش واللجان الشعبية”.

وأشاروا إلى أن ردة فعل الجيش واللجان الشعبية كانت غير متوقعة حيث قاموا بتقبيل رأس والد جميح وشكروه على دعوته لاستضافتهم.