المشهد اليمني الأول

شاهد التغريدة المحذوفة.. عادل الحسني يفجر مفاجأة من العيار الثقيل ويكشف عن معلومات مسربة وخطيرة عن الحوثي (تفاصيل صادمة)

شاهد التغريدة المحذوفة.. عادل الحسني يفجر مفاجأة من العيار الثقيل ويكشف عن معلومات مسربة وخطيرة عن الحوثي (تفاصيل صادمة)

كشف الإعلامي الجنوبي، عادل الحسني، عن مؤامرة خطيرة يتم ارتكابها ونسبها الى أنصار الله في اليمن وحزب الله في لبنان.

وقال عادل الحسني في تغريدة لها في تويتر، أن السفير السعودي محمد أل جابر، يوظف اعلاميات لنشر اشاعات عن الحوثي وعن المناطق التي في قبضته، حسب زعمه.

وأكد في تغريدة أخرى، في اشارة الى ناشطة اعلامية سميرة عبدالله الحوري، قائلاً: ان هذه الناشطة ضمن 11 ناشطة في خلية تتبع معين عبد الملك والسفير السعودي بمرتب شهري، لنشر اشاعات لاصحة لها.

ووجه الحسني الى السفير جابر قائلاً: أن الحوثي متواجد من جبال مران الى جبال الضالع وبحر الحديدة، ومن به شجاعة يقاتله، أما هذه الفحسات في اشارة الى الإشاعات فدليل هزيمة وفشل يامحمد الجابر.

وكان تم حذف التغريدات بعد مده من نشرها، وتواصل المشهد اليمني الأول مع الحسني للتأكد من صحة التغريدات والحذف.

وأكد الحسني للمشهد اليمني الأول، أن الفكرة قد وصلت وأن الحذف كان لأسباب خاصة من بينها أن الشرف اليمني يجب الحفاظ عليه.