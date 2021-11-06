المشهد اليمني الأول

نواف حمد ناصر يكشف حقائق خفية من تحت الطاولة.. موقف أمريكا الحقيقي من حرب اليمن ومصالح السعودية من استمرار الحرب وتوقيفها

هناك دول لاتريد انهاء الحرب في اليمن، فأمريكا مستفيده من الحرب لعقد صفقات السـ.ـلاح مع السعودية والتي تقدر بالميارات واخذ عائدات النفط السعودي الخ.. والسعودية لاتريد إنهاء الحرب خوفاً من ازدهار اليمن وتعمل علي اغلاق ابار النفط في الجوف ومأرب.

خبراء ومهندسين النفط يقولون اذا اليمن استغلت ثرواتها للنفط سوف تتوقف الابار السعودية المحادده للجوف ومارب وشبوه وجدت السعودية في حـ.ـرب اليمن فرصة لتمرير مشاريعها الخاصة في اليمن، لم تكن لتمر في وجود أي وضع مستقر لليمن من نهب نفط الجوف مرورا بأنبوب النفط الذي تريد تمريره عبر اراضي محافظة المهرة لتصدير النفط السعودي.

ولهذا تستمر الحرب حتى تكتمل الأطماع بذكركم بعض الاشياء: ‏السعودية عرقلت في ضل نظام عفاش، حيث أوقفوا عمل بعض شركات التنقيب العالمية في مجال استكشاف النفط في محافظة الجوف المحاذية للسعودية وكانت تريد إجبار علي عفاش على التوقيع على اتفاقية عدم التنقيب في حقول الجوف اليمنية مدة 100سنه مقابل بعض الدعم السعودية لذا هي مستفيدة من الفوضى في اليمن وقد كان عفاش على وشك التوقيع الموضوع طويل حبيت اذكركم فقط البدوي يكتب ولا يبالي

_____________

نواف حمد ناصر مأرب