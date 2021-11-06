المشهد اليمني الأول

نشرت حركة ثورة الجياع في صفحتها الرسمية على فيسبوك رسالة وجهتها الى كافة ابناء الشعب اليمني، محذرة من الصمت وداعية إلى التحرك الشعبي الجاد لتلافي ما هو اسوأ في حال استمر الصمت.

كما دعت إلى رصّ الصفوف وتناسي الخلافات والتوحد حول رغيف الخبز، واطلاق ثورة عارمة ضد تحالف العدوان والقيادات المرتزقة المتواطئة والمنفذة لمؤامرة تحالف العدوان التي تهدف الى تجويع وتركيع كافة اليمنيين دون اسثناء واخضاعهم لسياسات الاذلال والطاعة والتقسيم والتشرذم.

وحذرت حركة ثورة الجياع بأن هناك انهيار أكبر للريال خلال الأيام القادمة، وذلك مع استمرار الانهيار الكارثي للعملة والتدهور المتسارع وما نتج عن ذلك من ارتفاع للأسعار بشكل جنوني.

نص رسالة حركة ثورة الجياع للشعب اليمني:

“الحرب الاقتصادية التي يستخدمها التحالف كسلاح فتاك في محاولة لتجويع وتركيع اليمنيين هي حرب إبادة جماعية لن تستثني أحد، والمتضرر من هذه الحرب لن تكون محافظة أو قبلية أو طائفة محددة ولن تستثني الشمالي عن الجنوبي.

فالهدف كل مواطن ينتمي للأرض اليمنية شمالا وجنوبا شرقا وغربا وهذا ما لمسناه خلال سنوات الحرب،

ومع استمرار الانهيار الكارثي للعملة والتدهور المتسارع وما نتج عن ذلك من ارتفاع للأسعار بشكل جنوني، فإننا نحذر بأن هناك انهيار أكبر للريال خلال الأيام القادمة.

وعليه ندعوا الشعب اليمني شمالا وجنوبا أن يتجرد من الحزبية والمناطقية والعنصرية والطائفية وأن نرص صفوفنا ونوحد جهودنا تحت هدف واحد يجمعنا وهو (الخبز) ويجب الاستعداد لأيام ثورية تصعيدية تزلزل عروش دول التحالف وأدواتها”.