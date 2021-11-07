المشهد اليمني الأول

أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، على أهمية دور المرأة اليمنية في تقديم رسالة إعلامية هادفة، تتضمن في جوهرها المعاني والقيم الأخلاقية والهوية الإيمانية.

وقال محمد علي الحوثي، في حفل تخرج طالبات الدفعة ٢٧ من كلية الإعلام بجامعة صنعاء اليوم السبت، “إن المعركة الإعلامية كبيرة وبحاجة إلى كوادر من جميع الفئات”، مشيراً إلى دور خريجات كلية الإعلام في توعية المرأة، خصوصاً في ظل ما تتعرض له المجتمعات العربية والإسلامية من حرب وهجمة شرسة من قبل أعدائها.

وأضاف الحوثي: “نباهي اليوم بكوادرنا النسائية أمام التفسخ والانحراف الذي يحصل في السعودية وبعض دول الخليج”. وثمن عضو السياسي الأعلى، جهود هيئة التدريس والعاملين في كلية الإعلام، معبرا عن الشكر لأولياء الأمور الذين كان لهم دور في تخرج هذه الدفعة بعد أربع سنوات من الدراسة.

وحث على ضرورة أن تحرص كلية الإعلام على مواكبة كل جديد في عالم الإعلام وتطوير المنهج تماشيا مع التطورات الحاصلة في هذا المجال.

بدوره، أشار عميد كلية الإعلام الدكتور عمر داعر، إلى أن العملية التعليمية في الكلية تسير بشكل جيد سواء في التعليم الجامعي أو الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه.

ولفت إلى أن الكلية وضعت خطة طموحة للتوسع في المبنى لاستيعاب الطلاب نظرا للإقبال المتزايد على تخصص الإعلام الذي يعتبر من أهم التخصصات في هذا العصر.

فيما أشادت رقية الحيفي في كلمة الخريجات، بجهود الكادر الأكاديمي بالكلية، لافتة إلى أن الخريجات على استعداد للانخراط في مضمار العمل والإسهام في خدمة المجتمع في الجانب الإعلامي.