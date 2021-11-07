المشهد اليمني الأول

أفادت مصادر في بغداد، فجر اليوم الآحد، عن سماع دوي انفجار في العاصمة العراقية.

وأكدت المصادر، اطلاق نار سمع في محيط المنطقة الخضراء المحصنة، بعد انفجار بغداد حيث معظم المقرات الحكومية.

وشهدت محيط المنطقة الخضراء أمس الجمعة، صدامات بين متظاهرين معترضين على نتائج الانتخابات الأخيرة وقوات الأمن، أدت إلى سقوط العشرات من الجرحى من كلا الجانبين.

وكان أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، يوم أمس السبت، أن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وجه بتشكيل مقر متقدم لإدارة وتأمين منطقة الاعتصام في بغداد.