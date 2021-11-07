المشهد اليمني الأول

أكد مشايخ وأعيان ووجهاء مديرية الجوبة بمحافظة مأرب وقوفهم إلى جانب أبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في الجبهات حتى تحرير كامل مناطق المحافظة من دنس الغزاة والمعتدين.

وباركوا في لقاء قبلي حاشد، يوم أمس السبت، بمديرية الجوبة، انتصارات أبطال الجيش واللجان الشعبية في مواجهة قوى العدوان والارتزاق وتحرير المديرية وغالبية مديريات المحافظة.

وثمن مشايخ ووجهاء الجوبة حسن تعامل الجيش واللجان الشعبية مع أبناء المناطق المحررة وحفاظهم على الأمن والاستقرار والممتلكات العامة والخاصة ومبادرات العفو عن الأسرى والمغرر بهم من أبناء المديريات المحررة التي وجه بها قائد الثورة. وأكدوا أهمية التصالح والتسامح وتوجيه الجهود والطاقات لمواجهة الخطر الحقيقي على الشعب اليمني المتمثل في العدوان الأمريكي السعودي الذي يستهدف اليمن أرضا وإنسانا.

ودعا مشايخ ووجهاء الجوبة المغرر بهم في صفوف العدوان من أبناء المديرية العودة إلى صف الوطن وقراهم ومناطقهم واغتنام قرار العفو العام بدلا من أن يكونوا مرتزقة لخدمة أجندة العدوان ضد إخوانهم وأبناء وطنهم. وأشادوا بجهود السلطة المحلية في تطبيع الأوضاع في المديريات المحررة وتشغيل المرافق والمشاريع الخدمية، مؤكدين أهمية تعاون الجميع مع الجهات الأمنية لتعزيز الأمن والاستقرار.