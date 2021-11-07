المشهد اليمني الأول

علق نائب وزير الخارجية، الإستاذ حسين العزي على تصريحات المرتزق سلطان العرادة، التي تطاول بها على الشهيد القائد “السيد حسين بدر الدين الدين الحوثي“، في خطاب له اليوم.

وقال العزي بتغريدة له على حسابة بتويتر: أبلغوا المدعو سلطان العرادة بأن الشهيد القائد عليه السلام صنع رجالاً يقولون له: نم قرير العين، وكفيت القوم، ولذلك لا يحتاج لأن يقوم من قبره.

وأضاف العزي: (نعم .. علينا وحدنا تأديب المتطاولين والجواب ماتراه لا ما تسمعه).

وكان تطاول العرادة في خطاب له، اعترف فيه بهزيمتهم في مأرب، قوله: لن تسقط مأرب ولو قام السيد حسين بدر الدين الحوثي من قبره.