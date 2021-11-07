المشهد اليمني الأول

نجا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بعد محاولة اغتياله بطائرة مسيرة، فجر اليوم الأحد.

وقال الكاظمي في تغريدة له على تويتر: أنا بخير وأدعو إلى التهدئة وضبط النفس من الجميع من أجل العراق

وأضاف الكاظمي: صواريخ الغدر لن تثبط عزيمة المؤمنين ولن تهتز شعرة في إصرار قواتنا الأمنية على حفظ أمن الناس.

وكان أفادت مصادر في بغداد، فجر اليوم الآحد، عن سماع دوي انفجار في العاصمة العراقية.

وأكدت المصادر، اطلاق نار سمع في محيط المنطقة الخضراء المحصنة، بعد انفجار بغداد حيث معظم المقرات الحكومية.

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