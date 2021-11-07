المشهد اليمني الأول

في اشارة الى حدث كبير في مأرب.. حسين العزي يفجرها صراحة: العرادة لم يعد محافظ مأرب الآن وتابع: أكرر (الآن فقط) لأن مابعد “الآن” ليس كما قبله (تفاصيل صادمة)

غرد نائب وزير الخارجية الإستاذ حسين العزي، فجر اليوم الأحد، معلقا على المرتزق سلطان العرادة وعن تصريحاته المتطاوله في خطاب يوم أمس.

وقال حسين العزي في تغريدة له: سلطان العرادة لم يعد محافظاً لمأرب، لأن العظيمة مأرب قد خلعته مديريةً مديرية وقريةً قرية، وأبطال مأرب أيضا رموا عليه يمين الطلاق البائن.

وأضاف العزي: لذلك هو الآن فقط محافظ البرميل/صافر (بالشراكة مع محسن والقاعدة)، وأكرر (الآن فقط) لأن مابعد الآن ليس كما قبله وإلى الله تصير الأمور.

واختتم العزي تغريدته بقوله (هو الله). وهي كلمة يرددها بالوقت التي تحدث إنتصارات كبيرة في مأرب.

وكان علق حسين العزي في تغريدة سابقه، على تصريحات المرتزق سلطان العرادة، التي تطاول بها على الشهيد القائد “السيد حسين بدر الدين الدين الحوثي“، في خطاب له اليوم.

وقال العزي بتغريدة له على حسابة بتويتر: أبلغوا المدعو سلطان العرادة بأن الشهيد القائد عليه السلام صنع رجالاً يقولون له: نم قرير العين، وكفيت القوم، ولذلك لا يحتاج لأن يقوم من قبره، وأضاف العزي: (نعم .. علينا وحدنا تأديب المتطاولين والجواب ماتراه لا ما تسمعه).

وكان تطاول العرادة في خطاب له، اعترف فيه بهزيمتهم في مأرب، قوله: لن تسقط مأرب ولو قام السيد حسين بدر الدين الحوثي من قبره.