المشهد اليمني الأول

مأرب اليوم.. مراسل قناة المسيرة يظهر من جديد بصورة في منطقة جديدة تم تحريرها حديثا (مستجدات مأرب بصورة)

مأرب اليوم.. مراسل قناة المسيرة يظهر من جديد بصورة في منطقة جديدة تم تحريرها حديثا (مستجدات مأرب بصورة)

ظهر مراسل قناة المسيرة، مساء يوم أمس السبت، في صورة جديدة في حسابة بتويتر.

ونشر مراسل قناة المسيرة، عبد الله السقاف، صورة جديدة له في تويتر، معلقا عليها بكلامه قوله: مروا من هنا. في اشارة الى الجيش واللجان الشعبية.

الصورة كانت من منطقة يعرة، وهي منطقة تم تحريرها حديثا بيد الجيش واللجان الشعبية جنوب مدينة مأرب.

ويستمر تقدم الجيش واللجان الشعبية تجاه المدينة وسط انهيارات كبيرة لمرتزقة العدوان.